Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte | l’Italia ci va con una squadra ampia e competitiva D’Onofrio difende il titolo nel kata

Dal 20 al 24 maggio si svolgeranno a Francoforte i Campionati Europei di karate 2026, un appuntamento che coinvolge gare individuali, a squadre e di parakarate. L’Italia parteciperà con una squadra numerosa e competitiva, con l’obiettivo di superare le otto medaglie conquistate nell’edizione precedente. Tra i protagonisti, il portabandiera difenderà il titolo nel kata, mentre gli atleti azzurri si preparano a confrontarsi con le altre nazionali europee in questa rassegna continentale.

Dal 20 al 24 maggio in Germania la rassegna continentale individuale, a squadre e di parakarate. Gli azzurri puntano a migliorare le 8 medaglie della scorsa edizione. Mancano pochissime ore al via. Da mercoledì 20 a domenica 24 maggio Francoforte, in Germania, ospita i Campionati Europei di Karate 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. In palio i titoli continentali individuali e a squadre, con spazio anche per le competizioni di parakarate. Le gare saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube WKF. Gli azzurri arrivano alla rassegna tedesca dopo una prima parte di stagione molto positiva, culminata con la Premier League di Roma dello scorso marzo. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Karate, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: Avanzini guida il gruppo azzurro a FrancoforteLa seconda parte del 2026 internazionale del karate è pronta a prendersi la scena.

Europei Senior di Karate a Francoforte dal 20 al 24 maggio: l’Italia cerca il bis dopo YerevanDal 20 al 24 maggio 2026 Francoforte ospita i Campionati Europei Senior di Karate EKF, uno degli appuntamenti più attesi della stagione...

È davvero valsa la pena introdurre il VAR? I trofei decisi da persone in una cabina a miglia di distanza è davvero come vogliamo che sia il calcio? reddit

Europei Senior di Karate a Francoforte dal 20 al 24 maggio: l’Italia cerca il bis dopo YerevanLa European Karate Federation porta in Germania il massimo evento continentale della stagione. In palio anche cinque posti per la World Cup di Hangzhou. L'Itali ... sportface.it

Karate, la sassarese Martina Sanna oro europeo con la NazionaleMartina Sanna a Sassari conquista l’oro europeo con la Nazionale italiana ai Campionati Europei di karate in Serbia. sassarioggi.it