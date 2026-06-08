Il ministro degli Esteri avverte che i cessate il fuoco temporanei tra Iran e Israele non sono sufficienti, chiedendo di riprendere i negoziati di pace. La regione del Medio Oriente resta in stallo a causa dello scontro diretto tra i due paesi, con conseguenze pesanti che coinvolgono anche altre aree. La situazione, secondo le fonti, continua a essere caratterizzata da un ciclo di interruzioni e tentativi di pace che non portano a una soluzione duratura.

Roma, 8 giugno 2026 – Il riaccendersi dello scontro diretto tra Iran e Israele sta mantenendo la regione del Medio Oriente “bloccata in un circolo vizioso di negoziati di pace e fragili cessate il fuoco”, con costi incalcolabili per l’intera regione e non solo. È questo l’avvertimento lanciato dall’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Unione europea, Kaja Kallas, nella conferenza stampa organizzata a margine del Consiglio UE Difesa a Cipro. I commenti di Kallas giungono dopo che, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno, la crisi si è riaccesa con uno scambio diretto tra Israele e Iran. “Tutte le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kallas avverte sul Medio Oriente: Basta cessate il fuoco fragili, serve tornare ai negoziati

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NO MORE ESCALATION! Kaja Kallas Warns Middle East War Is Fueling Global Chaos!

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