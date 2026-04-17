guida ai due cessate il fuoco in medio oriente

Ecco una panoramica sui due cessate il fuoco in Medio Oriente. La durata di entrambi varia, con alcuni accordi che durano poche ore e altri che si estendono per diversi giorni. Sono stati negoziati da rappresentanti dei paesi coinvolti e da mediatori internazionali. I principali punti riguardano la sospensione delle ostilità, il controllo del rispetto degli accordi e le modalità di distribuzione degli aiuti umanitari.

Il cessate il fuoco in Libano tra il governo libanese e Israele, iniziato giovedì sera, si è aggiunto a quello che è già in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran, annunciato l’8 aprile. Questi accordi sono collegati: il più recente, in Libano, è una conseguenza del precedente e ha implicazioni significative per la guerra in Medio Oriente, iniziata il 28 febbraio. Facciamo ordine. Anzitutto, come sono collegati. Il cessate il fuoco in Libano era una delle condizioni poste dal regime iraniano nelle trattative per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti ed era stato motivo di scontro: Stati Uniti e Israele volevano che il Libano fosse fuori dall’accordo, l’Iran il contrario.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Pakistan Warns Ceasefire Hinges On Taliban Halting TTP Incursions

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