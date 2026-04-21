Iran | Trump estende il cessate il fuoco i negoziati in Pakistan in stallo portaerei Usa in rotta verso il Medio Oriente

Nella giornata di oggi si sono susseguite notizie di varia natura riguardanti la regione mediorientale e oltre. È stato annunciato che l'ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di prolungare un cessate il fuoco in Iran, mentre i colloqui di pace in Pakistan sono rimasti senza avanzamenti significativi. Nel frattempo, una portaerei americana si sta dirigendo verso il Medio Oriente, alimentando ulteriori tensioni nella zona.

Giornata caotica e rissosa sul piano diplomatico quella conclusasi attorno alle trattative Usa-Iran, con il presidente americano Donald Trump che nella sera italiana ha annunciato un’estensione indeterminata del cessate il fuoco per permettere a un governo iraniano da lui definito “seriamente diviso” di giungere al tavolo delle trattative con una proposta concreta. Il Pakistan, che si preparava a ospitare a Islamabad nuovi colloqui, ha mediato questa estensione, un cessate il fuoco dentro il cessate il fuoco, poco prima della scadenza, alle 2 ora di Teheran. Ma la realtà dei fatti parla di due delegazioni, quella americana guidata dal vicepresidente J.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran: Trump estende il cessate il fuoco, i negoziati in Pakistan in stallo, portaerei Usa in rotta verso il Medio Oriente Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz» Notizie correlate Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da TrumpAlle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump. Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump estende il cessate il fuoco sino a proposta iraniana; Medio Oriente, Trump: 'Accordo con l'Iran in tempi brevi, democratici traditori'- Liveblog; Trump: Un'estensione del cessate il fuoco con l'Iran è altamente improbabile; Lo staff esclude Trump nei momenti critici: il ritratto impietoso del WSJ. Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la treguaBorse in rosso, petrolio in rialzo. Berlino e Roma alzano il muro nell'Ue sulla sospensione dell'intesa con Israele. Tajani: 'Meglio le sanzioni ai coloni violenti'. (ANSA) ... ansa.it Medio Oriente, saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad. Trump estende la treguaIl presidente Usa estende il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro ... gazzettadelsud.it MEDIO ORIENTE I Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com MEDIO ORIENTE I Il vicepresidente JD Vance potrebbe ancora partire per Islamabad nella serata americana, ma Donald Trump sta valutando di annullare del tutto il suo viaggio. Lo riporta il Wall Street Journal #ANSA facebook