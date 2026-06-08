KISS | Apollo Zeus e l’ammiraglio volante - prima parte

Un uomo ha tentato un record di volo con un aereo, affrontando temperature rigide. L’obiettivo era scoprire come gli aeroplani potessero raggiungere quote più elevate per evitare la contraerea. La missione prevedeva il superamento di limiti tecnici e climatici, con l’aereo che attraversava le nuvole sotto un cielo grigio. Nessuna informazione sui risultati finali o sul nome dell’aviatore, ma l’operazione si è svolta in condizioni di grande freddo.

Un uomo, un aeroplano, il freddo da domare per stabilire un record. Ma soprattutto il tentativo di capire come gli aeroplani avrebbero potuto volare più in alto per sfuggire alla contraerea. Qualche settimana fa l’azienda Jeppesen ha annunciato una piccola rivoluzione. Smetterà di stampare le sue celebri carte di navigazione e quelle degli aeroporti, per passare definitivamente al formato digitale. Ma chi le aveva inventate? Fu il protagonista della missione Apollo 10, quella che fece la prova generale dell'allunaggio e il cui modulo di servizio è ancora lassù, da qualche parte attorno al Sole. Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - K.I.S.S. | Apollo, Zeus e l’ammiraglio volante - prima parte

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