Ventennale della BandAdriatica | al teatro Apollo concerto celebrativo prima del tour

Il 6 maggio il teatro Apollo di Lecce ospiterà un concerto speciale in occasione del ventennale della BandAdriatica. L’evento si svolgerà alle ore 19 e l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. La serata, che precederà il tour della band, rappresenta un momento celebrativo di due decenni di attività musicale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3475468393.

LECCE - Non un semplice anniversario ma un appuntamento speciale che sarà molto più di un concerto. Mercoledì 6 maggio (ore 19 ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti info 3475468393 - bandadriatica.com) al Teatro Apollo di Lecce la BandAdriatica, uno dei progetti più originali e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate “Uomo e galantuomo” al Teatro Apollo: una serata di teatro e solidarietà con Tria CordaLECCE - Il 29 marzo a Lecce la commedia di Eduardo De Filippo: il ricavato dei biglietti sostiene i progetti per i bambini ricoverati nel Polo... Piano Solo Tour: Giovanni Allevi in concerto al teatro Vittorio EmanueleL'attesa è finita Piano Solo Tour di Giovanni Allevi farà tappa al teatro Vittorio Emanuele di Messina.