La Juventus Under 15 ha concluso la stagione ai quarti di finale dopo aver vinto alcuni derby e perso l'incontro con il Milan. La squadra, composta da talenti classe 2011 e guidata da mister Pecorari, ha alternato momenti positivi e difficoltà durante l’annata. Il percorso si è interrotto prima di raggiungere la fase finale dello scudetto, segnando un percorso con risultati variabili.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, l’avventura Scudetto termina ai quarti di finale ma non tutto è da buttare: il recap della stagione dei talenti bianconeri classe 2011 allenati da mister Pecorari. L’approfondimento con numeri e pagelle. La Juventus Under 15 dopo aver perso fuori casa contro il Milan per 3-0 ha chiuso anticipatamente la sua stagione ufficiale, una sconfitta amarissima da buttare giù ma che senza dubbio sarà uno degli stimoli per migliorare ancora in vista del prossimo campionato. Ecco di seguito il recap dell’ultima stagione, un approfondimento che terrà conto dei numeri e delle statistiche ma anche e soprattutto dell’esperienza di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, dai derby vinti all’uscita con il Milan ai quarti: il recap di una stagione fra alti e bassi. Il pagellone finale

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