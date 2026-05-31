Il Milan Under 15 ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale. La partita si è giocata in Lombardia e ha visto i padroni di casa segnare tre reti, due delle quali sono state realizzate dal giocatore nato nel 2011. La Juventus è stata eliminata dalla competizione e non proseguirà nel torneo. La doppietta di Jadid ha contribuito alla vittoria del Milan.

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© Juventusnews24.com - Milan Juventus Under 15 3-0, bianconeri eliminati ai quarti di finale: Il recap del match e il tabellino

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Milan e Juventus preparano la partita

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