Juventus torna Nico Gonzalez | l’Atletico Madrid non lo riscatta

Nico Gonzalez tornerà alla Juventus dopo la fine della sua esperienza in prestito all’Atletico Madrid, dove non è stato riscattato dai

L’avventura di Nico Gonzalez all’ Atletico Madrid sembra destinata a concludersi senza il lieto fine sperato dai “Colchoneros”. Secondo quanto rivelato da Sportal.it, il club spagnolo è orientato a non esercitare il diritto di riscatto per l’ala argentina classe 1998, attualmente in prestito dalla Juventus. Il calciatore non ha infatti raggiunto la soglia minima di presenze pattuita per far scattare l’obbligo di acquisto automatico, fissato alla cifra di 32 milioni di euro. Una frenata che rimette il futuro del nazionale albiceleste nelle mani della dirigenza bianconera, proprio mentre il club pianifica la rivoluzione tecnica per la stagione 20262027. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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