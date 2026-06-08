La Juventus ha presentato offerte per i centrocampisti Richard Rios e Gabriel Sara. I costi delle operazioni e i dettagli sui numeri dei due giocatori sono stati comunicati, anche se le cifre precise non sono state rese pubbliche. La società continua a cercare rinforzi a centrocampo, anche se l’attenzione degli ultimi tempi si era concentrata su attaccante e portiere. Le trattative sono in corso e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi.

Sebbene nelle ultime settimane il focus si sia concentrato su attaccante e portiere, la Juventus è alla ricerca anche di figure in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, ai bianconeri sono stati proposti Richard Rios e Gabriel Sara, calciatori rispettivamente di Benfica e Galatasaray. Costi e caratteristiche. Le due operazioni non si preannunciano semplici: il Benfica valuta infatti Rios non meno di 40 milioni di euro, cifra che nelle ultime settimane ha catturato l’interesse di altri club italiani, su tutti il Napoli. Per Sara, invece, il Galatasaray ha già ricevuto un offerta da circa 35 milioni di euro dall’Aston Villa, costringendo dunque i bianconeri ad un’ulteriore sforzo economico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Juventus, offerti Richard Rios e Gabriel Sara: costi e numeri dei centrocampisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manna, spunta Richard Ríos per il mercato estivo (Di Marzio)Il Napoli ha iniziato a pianificare la prossima campagna di trasferimenti e sta considerando l’ingaggio di Richard Ríos nel mercato estivo.

Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estateA Napoli si parla già di un possibile trasferimento estivo legato a Richard Ríos.

Temi più discussi: Napoli su Richard Rios, Anguissa è in bilico. Ha una clausola da capogiro; Rios offerto a Juventus e Inter, il Napoli può sfidare la Fiorentina per Majer; Napoli-Juve, trattativa sul mercato: azzurri in vantaggio per l'acquisto da 25 milioni; Brasile, Wesley out dal Mondiale per lesione: chiamato Éderson dell'Atalanta.

Proposti Rios e Sara per il centrocampo: la situazioneNelle ultime settimane, secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, i nomi dei centrocampisti Richard Rios e Gabriel Sara sono stati proposti a club italiani tra cui la Juventus. I bianconeri, or ... tuttojuve.com

Rios offerto a Juventus e Inter, il Napoli può sfidare la Fiorentina per MajerIl regista del Wolfsburg non vorrebbe seguire il club tedesco in Serie B e potrebbe uscire per una cifra contenuta ... it.blastingnews.com