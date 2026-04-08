Manna spunta Richard Ríos per il mercato estivo Di Marzio

Il Napoli ha iniziato a pianificare la prossima campagna di trasferimenti e sta considerando l’ingaggio di Richard Ríos nel mercato estivo. La società ha già avviato alcune trattative per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra lavora per arrivare preparata alle sfide future e sta monitorando diversi profili di giocatori da inserire nel roster.

Il Napoli guarda già oltre la stagione in corso e inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa del futuro. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra spicca quello di Richard Rios, centrocampista classe 2000 in forza al Benfica. Un nome che piace molto a Giovanni Manna e che rientra nella lista dei possibili innesti per potenziare la mediana in vista della prossima estate. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web: “Sogno rimonta in campionato da una parte, occhi al futuro dall’altro: il Napoli guarda anche alla prossima stagione e lavora già in vista del mercato estivo. Il club azzurro, infatti, ha messo nel mirino Richard Ríos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna, spunta Richard Ríos per il mercato estivo (Di Marzio) Di Marzio: «Napoli su Ríos: è tra i primi nomi per il centrocampo»Di Marzio: «Napoli su Ríos: è tra i primi nomi per il centrocampo»"> Il Napoli guarda avanti, tra sogni scudetto e strategie di mercato. Manna e la mossa sul mercato passata inosservata: che elogio da parte di Di Marzio!Giovanni Manna ha chiuso Giovane con una struttura contrattuale mai vista prima nel calcio italiano: 2 milioni di fisso più 18 di bonus, aggirando il... Il Napoli ci prova per Richard Rios, Manna è in contatto con gli agentiIl Napoli avrebbe messo il centrocampista colombiano tra i nomi in cima alla lista per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. areanapoli.it Sky - Il Napoli punta Rios del Benfica! Contatti esplorativi in vista dell'estateCalciomercato SSC Napoli - Il Napoli guarda alla prossima stagione e lavora in vista del mercato estivo. Il club azzurro, riferisce Sky Sport, ha messo nel mirino Richard Ríos. Il centrocampista venti ... msn.com