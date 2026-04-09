Napoli assalto a Richard Rios | primi contatti per il colpo dell’estate

A Napoli si parla già di un possibile trasferimento estivo legato a Richard Ríos. La società azzurra ha preso contatto con l’entourage del calciatore e ha indicato il suo nome come priorità per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato. Le trattative sono in fase iniziale e non ci sono ancora dettagli ufficiali o accordi definitivi.

Il Napoli ha individuato in Richard Ríos il primo grande obiettivo del prossimo mercato estivo. A parlarne è Gianluca Di Marzio nel suo consueto podcast, sottolineando come il club azzurro sia già attivamente al lavoro per anticipare la concorrenza. Il profilo del centrocampista colombiano risponde perfettamente alle esigenze della dirigenza: un giocatore solido dal punto di vista fisico, ma allo stesso tempo dotato di qualità tecniche. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti avviato contatti concreti con l’entourage del calciatore, coinvolgendo sia agenti brasiliani sia intermediari portoghesi, segnale di una trattativa già ben avviata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estate Mercato Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Ríos: il centrocampista del Benfica entra nel mirino azzurroCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Leggi anche: Juventus, primi contatti per Bernardo Silva: riflessioni in vista dell’estate Argomenti più discussi: Mourinho in uscita dal Benfica? Il presidente Rui Costa fa chiarezza sul futuro dello Special One; Il Napoli prova il colpaccio a centrocampo: primi contatti per Rios del Benfica; Il Napoli piomba su Rios del Benfica. Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estateForzAzzurri.net - Il Napoli su Rios Il Napoli ha individuato in Richard Ríos il primo grande obiettivo del prossimo mercato estivo. A parlarne è Gianluca Di Marzio nel suo ... forzazzurri.net Tutti i dettagli della trattativa per Richard Rios, il centrocampista del Benfica che piace al Napoli - facebook.com facebook Richard #Rios- @SSCNapoli Tutti i dettagli della trattativa Per Rios del @SLBenfica, #Manna ha avuto contatto esplorativo con l'intermediario Bruno #Carvalho, l'uomo che lo ha portato in Europa. Carvalho conosce il Napoli, come la @JuventusFC, p x.com