Juventus-Chiesa il ritorno resta un sogno | la priorità adesso è Boga

Federico Chiesa non tornerà a giocare con la Juventus nel prossimo futuro. La società ha deciso di concentrare le risorse su altri obiettivi, prioritariamente l'acquisto di un nuovo attaccante, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. La trattativa per il ritorno di Chiesa è stata interrotta, e al momento non ci sono indicazioni su eventuali sviluppi futuri. La società ha comunicato che la priorità attuale è l’acquisizione di un giocatore con caratteristiche offensive, senza riferimenti specifici a nomi o tempistiche.

Si sa, come canta Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Quella fra la Juventus e Federico Chiesa è stata una bellissima storia d’amore ma, almeno per il momento, destinata a non ripetersi. Nonostante il desiderio dell’esterno offensivo di tornare in bianconero, il club torinese sembra orientato verso altre scelte di mercato, con Jérémie Boga in cima alla lista delle priorità. Una trattativa possibile?. Nonostante il divorzio con la Vecchia Signora risalga a quasi due anni fa, nei giorni scorsi le dichiarazioni del calciatore hanno infiammato il web. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Chiesa è tornato a parlare della Juventus e del proprio legame con il club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Vorreste il ritorno di Chiesa alla Juventus

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