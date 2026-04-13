Juventus Boga Sto vivendo un sogno

Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, Jérémie Boga ha parlato ai microfoni della Lega Serie A, manifestando tutta la sua soddisfazione. L’attaccante ha descritto la sua esperienza come un sogno e ha sottolineato l’importanza di aver contribuito al risultato della squadra. Le sue parole riflettono l’entusiasmo per un momento che considera speciale nella sua carriera.

Jérémie Boga esprime tutta la sua soddisfazione. Al termine della gara tra Atalanta e Juventus, Jeremie Boga ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della Lega Serie A, sottolineando l’importanza collettiva del successo. “Non potevo sognare un inizio migliore. Oggi era una partita molto difficile, abbiamo lottato”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga “Sto vivendo un sogno” Benevento promosso in serie B, Floro Flores: “Sto vivendo un sogno”Tempo di lettura: 2 minutiSprizza gioia da tutti i pori mister Floro Flores dopo il blitz all’Arechi che ha regalato il ritorno in serie B al... TS – “Sto vivendo un periodo difficile ma le cose cambieranno. In alcuni momenti…”2026-03-30 15:56:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Momento particolare per Christian Pulisic che, dopo un avvio...