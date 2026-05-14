La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo e la mediana. Tra i nomi monitorati ci sono Bernardo Silva e Brahim Diaz, mentre la possibilità di un trasferimento di Davide Frattesi rimane un’idea che non ha ancora portato a sviluppi concreti. Al momento, non ci sono ancora accordi definitivi o trattative in fase avanzata con nessuno dei giocatori coinvolti. La società continua a seguire attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa.

Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti» Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, Frattesi resta un’idea: ma la priorità è il fantasista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

scambio #khéphrenthuram #frattesi tra #juventus e #inter già a gennaio

Sullo stesso argomento

Frattesi Juve, il centrocampista resta una idea di calciomercato dei bianconeri. Ma attenzione all’inserimento di un’altra big. I dettaglidi Francesco SpagnoloFrattesi Juve, il centrocampista continua ad essere una possibilità di calciomercato per Comolli.

Cessioni Inter, Frattesi resta nel mirino della Juventus: ma la trattativa è complicata da due fattori!di Paolo MoramarcoCessioni Inter, possibile addio di Frattesi: c’è l’interesse della Juventus sul centrocampista italiano, ma due fattori complicano...

Temi più discussi: La provocazione Inter, il piano C di Spalletti e Diaz: tutto il mercato Juve dipende da una scelta; Romano anticipa il futuro di Davide Frattesi: Decisione presa di comune accordo con l'Inter; Il Como vuole parlare italiano: un'altra pretendente per Andrea Cambiaso; Frattesi, sarà addio. L'Inter Women pareggia contro la Juventus. Le top news delle 20.

Juventus, lo scontento Frattesi per la felicità di Spalletti: perché sarebbe il rinforzo perfettoFrattesi è intenzionato a lasciare l'Inter per lo scarso minutaggio che gli ha riservato Chivu: Juventus in agguato, con Spalletti il feeling è totale. sport.virgilio.it

Frattesi Juventus, il centrocampista è sempre più vicino a lasciare l’Inter e rappresenta una soluzione per i bianconeri. UltimeFrattesi Juventus, l'Inter è pronta a cedere il centrocampista e per i bianconeri rappresenta una soluzione davvero interessante. I dettagli ... juventusnews24.com