La Juventus sta trattando con il Gremio per cedere Arthur in cambio di Viery. La trattativa riguarda la stagione 202526, che si sta avvicinando alla conclusione. La società è impegnata nelle negoziazioni per definire il trasferimento del centrocampista, che potrebbe lasciare i bianconeri. La discussione tra le parti è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli o tempistiche precise.

La stagione 202526 va verso la chiusura e la Juventus è nuovamente coinvolta nella situazione in merito ad Arthur. Al centrocampista rimane un anno di contratto, dopo la parentesi in prestito al Gremio. Per lui è stato un campionato molto positivo: ha totalizzato 36 presenze in stagione, di cui 30 da titolare, con un rendimento complessivo ottimo. La squadra di Porto Alegre è infatti intenzionata a trattenere il regista che ad agosto compirà 30 anni. Nel corso dei colloqui è stato proposto l’inserimento del giovane difensore, classe 2005, Viery Fernandes, autore di una buona prima parte di stagione nel Brasileirão. I dettagli della trattativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Juventus, Arthur in uscita in cambio di Viery: si discute con il Gremio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viery Gremio, chi è il difensore brasiliano proposto alla Juve nell’affare Arthur

Juventus, nessun riscatto del Gremio: Arthur torna a TorinoDopo aver trascorso un periodo in prestito, il Gremio ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Arthur Melo.

Temi più discussi: Arthur, ancora tu? L'ennesimo ritorno alla Juve, se non parte sono oltre 11 milioni di problemi...; Arthur-Gremio, si può fare! Ecco la cifra chiesta dalla Juve: lavori in corso per trovare una quadra; Arthur via dalla Juve per poco meno di 7 milioni: i dettagli; Ex viola, Arthur verso il ritorno alla Juve. Ha richieste dal Brasile, ma solo a zero.

Luciano #Spalletti aspetta almeno un portiere e un attaccante per inizio ritiro, ma bisogna sfoltire la rosa; per #Bremer e #David la #Juventus punta sulla Coppa del Mondo per incassare cifre importanti; la cessione di #Arthur al Gremio può portare un promette x.com

Luciano Spalletti è insoddisfatto di come è stato affrontato finora il mercato della Juventus. Le sue prime due richieste erano il rinnovo di Vlahovic e la firma di Allison, entrambe non andate a buon fine. (Nico Scira) reddit

Juventus, Viery proposto dal Gremio per Arthur: Miretti nel mirino di Paratici per la FiorentinaDal Brasile un nome nuovo per il mercato in difesa dei bianconeri. msn.com

Juventus, Arthur è l'ultimo superstite del listone di Giuntoli: la situazioneAll`inizio della sessione estiva di calciomercato, la lista dei calciatori che non rientravano più nei piani della Juventus era lunga, e a un certo punto del mercato,. calciomercato.com