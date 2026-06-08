Juventus Arthur in uscita in cambio di Viery | si discute con il Gremio
La Juventus sta trattando con il Gremio per cedere Arthur in cambio di Viery. La trattativa riguarda la stagione 202526, che si sta avvicinando alla conclusione. La società è impegnata nelle negoziazioni per definire il trasferimento del centrocampista, che potrebbe lasciare i bianconeri. La discussione tra le parti è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli o tempistiche precise.
La stagione 202526 va verso la chiusura e la Juventus è nuovamente coinvolta nella situazione in merito ad Arthur. Al centrocampista rimane un anno di contratto, dopo la parentesi in prestito al Gremio. Per lui è stato un campionato molto positivo: ha totalizzato 36 presenze in stagione, di cui 30 da titolare, con un rendimento complessivo ottimo. La squadra di Porto Alegre è infatti intenzionata a trattenere il regista che ad agosto compirà 30 anni. Nel corso dei colloqui è stato proposto l’inserimento del giovane difensore, classe 2005, Viery Fernandes, autore di una buona prima parte di stagione nel Brasileirão. I dettagli della trattativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Viery Gremio, chi è il difensore brasiliano proposto alla Juve nell’affare Arthur
Juventus, nessun riscatto del Gremio: Arthur torna a TorinoDopo aver trascorso un periodo in prestito, il Gremio ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Arthur Melo.
Temi più discussi: Arthur, ancora tu? L'ennesimo ritorno alla Juve, se non parte sono oltre 11 milioni di problemi...; Arthur-Gremio, si può fare! Ecco la cifra chiesta dalla Juve: lavori in corso per trovare una quadra; Arthur via dalla Juve per poco meno di 7 milioni: i dettagli; Ex viola, Arthur verso il ritorno alla Juve. Ha richieste dal Brasile, ma solo a zero.
Luciano #Spalletti aspetta almeno un portiere e un attaccante per inizio ritiro, ma bisogna sfoltire la rosa; per #Bremer e #David la #Juventus punta sulla Coppa del Mondo per incassare cifre importanti; la cessione di #Arthur al Gremio può portare un promette x.com
UN FUTURO TALENTO MONDIALE https://www.spazioj.it/2026/06/08/juventus-si-tratta-col-gremio-per-il-classe-2005-anche-arthur-coinvolto-nelloperazione/ facebook
Luciano Spalletti è insoddisfatto di come è stato affrontato finora il mercato della Juventus. Le sue prime due richieste erano il rinnovo di Vlahovic e la firma di Allison, entrambe non andate a buon fine. (Nico Scira) reddit
Juventus, Viery proposto dal Gremio per Arthur: Miretti nel mirino di Paratici per la FiorentinaDal Brasile un nome nuovo per il mercato in difesa dei bianconeri. msn.com
Juventus, Arthur è l'ultimo superstite del listone di Giuntoli: la situazioneAll`inizio della sessione estiva di calciomercato, la lista dei calciatori che non rientravano più nei piani della Juventus era lunga, e a un certo punto del mercato,. calciomercato.com