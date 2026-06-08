Juventus Arthur in uscita in cambio di Viery | si discute con il Gremio

Da stilejuventus.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta trattando con il Gremio per cedere Arthur in cambio di Viery. La trattativa riguarda la stagione 202526, che si sta avvicinando alla conclusione. La società è impegnata nelle negoziazioni per definire il trasferimento del centrocampista, che potrebbe lasciare i bianconeri. La discussione tra le parti è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli o tempistiche precise.

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La stagione 202526 va verso la chiusura e la Juventus è nuovamente coinvolta nella situazione in merito ad Arthur. Al centrocampista rimane un anno di contratto, dopo la parentesi in prestito al Gremio. Per lui è stato un campionato molto positivo: ha totalizzato 36 presenze in stagione, di cui 30 da titolare, con un rendimento complessivo ottimo. La squadra di Porto Alegre è infatti intenzionata a trattenere il regista che ad agosto compirà 30 anni. Nel corso dei colloqui è stato proposto l’inserimento del giovane difensore, classe 2005, Viery Fernandes, autore di una buona prima parte di stagione nel Brasileirão. I dettagli della trattativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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