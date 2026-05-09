Dopo aver trascorso un periodo in prestito, il Gremio ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Arthur Melo. Il giocatore torna quindi alla Juventus, che attende di conoscere i prossimi sviluppi sulla sua posizione contrattuale. La situazione si ripete ormai da tempo, con il centrocampista che si trova di nuovo in Italia senza una nuova sistemazione definitiva.

L’eterno ritorno di Arthur: il Gremio chiude le porte, la Juventus attende. Il destino di Arthur Melo sembra indissolubilmente legato a un loop infinito che, puntualmente, lo riporta alla base. Nonostante le speranze della dirigenza bianconera e il desiderio del giocatore di ritrovare continuità in patria, L'articolo Juventus, nessun riscatto del Gremio: Arthur torna a Torino proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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