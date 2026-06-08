L'allenatore della squadra ha chiesto rinforzi dopo la perdita di un attaccante importante. Tra i nomi valutati per il mercato ci sarebbe anche un ex giocatore di un club milanese. La società sta cercando di completare le operazioni di mercato il prima possibile, con un possibile arrivo di un centrocampista offensivo. La trattativa con il giocatore spagnolo, già in passato in Italia, sembra in fase avanzata. La squadra vuole rinforzare il reparto offensivo e la mediana.

Perso Vlahovic, la Juventus studia l'attacco del futuro. Luciano Spalletti chiede rinforzi per alzare il livello e puntare finalmente al bersaglio grosso, la qualificazione alla Champions sfumata proprio nel finale di stagione, quando ormai sembrava in cassaforte. Tanti i profili sotto la lente dei bianconeri, alla ricerca di giocatori di qualità e di esperienza internazionale: scopriamo le quote di Brahim Diaz alla Juve sui banchi dei principali siti di scommesse. La rielezione di Florentino Perez a presidente del Real Madrid può aprire scenari importanti sul fronte del mercato internazionale: in attesa di capire se il numero dei blancos perfezionerà o meno il grande colpo promesso in campagna elettorale (si parla di Olise del Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti ora chiede rinforzi: nel mirino c'è anche un ex milanista

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Mercato JuveOk di Elkann a Spalletti! Rinforzi Top in Arrivo

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Luciano Spalletti è insoddisfatto di come è stato affrontato finora il mercato della Juventus. Le sue prime due richieste erano il rinnovo di Vlahovic e la firma di Allison, entrambe non andate a buon fine. (Nico Scira) reddit

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