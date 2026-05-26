Dopo sette mesi sulla panchina della squadra, l'allenatore toscano ha individuato quale elemento sia prioritario da rafforzare. La richiesta rivolta alla dirigenza riguarda un profilo specifico di giocatore e una lista di rinforzi necessari per migliorare la rosa. La scelta mira a rispondere alle esigenze tecniche e tattiche della squadra. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui nomi o sui ruoli richiesti.

Inscalfibili, sicuri di sé, grazie alle esperienze maturate al top del mondo del calcio o per indole naturale. Luciano Spalletti ha chiaro da tempo l'identikit dei calciatori da inserire nella rosa della sua Juve per renderla competitiva fin da subito per lo scudetto. E dopo il pareggio nel derby contro il Torino, arrivato nonostante un vantaggio di due gol, il tecnico toscano è stato ancora più chiaro: "Sono discorsi che con Comolli e con la società abbiamo già fatto: siamo tutti d'accordo nell’andare a inserire qualche calciatore che alzi il livello caratteriale della squadra, così da non dipendere da quei momenti in cui siamo un po' in difficoltà e non riusciamo a reagire, non riusciamo a essere sempre gli stessi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cercasi carattere: ecco il profilo e la lista dei rinforzi che Spalletti chiede alla Juve

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