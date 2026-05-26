Cercasi carattere | ecco il profilo e la lista dei rinforzi che Spalletti chiede alla Juve
Dopo sette mesi sulla panchina della squadra, l'allenatore toscano ha individuato quale elemento sia prioritario da rafforzare. La richiesta rivolta alla dirigenza riguarda un profilo specifico di giocatore e una lista di rinforzi necessari per migliorare la rosa. La scelta mira a rispondere alle esigenze tecniche e tattiche della squadra. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui nomi o sui ruoli richiesti.
Inscalfibili, sicuri di sé, grazie alle esperienze maturate al top del mondo del calcio o per indole naturale. Luciano Spalletti ha chiaro da tempo l'identikit dei calciatori da inserire nella rosa della sua Juve per renderla competitiva fin da subito per lo scudetto. E dopo il pareggio nel derby contro il Torino, arrivato nonostante un vantaggio di due gol, il tecnico toscano è stato ancora più chiaro: "Sono discorsi che con Comolli e con la società abbiamo già fatto: siamo tutti d'accordo nell’andare a inserire qualche calciatore che alzi il livello caratteriale della squadra, così da non dipendere da quei momenti in cui siamo un po' in difficoltà e non riusciamo a reagire, non riusciamo a essere sempre gli stessi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di luiKolo Muani continua a essere il primo nome sulla lista dei rinforzi offensivi della Juventus.
Calciomercato Juve, Spalletti chiede rinforzi di esperienza e carisma: tre nomi top per (ri)lanciare la Vecchia SignoraDurante il calciomercato estivo, la dirigenza della Juventus sta mettendo da parte un budget significativo per rafforzare la squadra con giocatori di...