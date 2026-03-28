Calciomercato Juve Spalletti chiede rinforzi di esperienza e carisma | tre nomi top per rilanciare la Vecchia Signora

Durante il calciomercato estivo, la dirigenza della Juventus sta mettendo da parte un budget significativo per rafforzare la squadra con giocatori di livello internazionale. L’allenatore ha richiesto rinforzi che portino esperienza e carisma, con l’obiettivo di rilanciare la squadra. Sono stati individuati tre nomi di alto profilo che potrebbero contribuire a migliorare la rosa. La trattativa è in fase di definizione e coinvolge diversi club europei.