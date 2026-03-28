Calciomercato Juve Spalletti chiede rinforzi di esperienza e carisma | tre nomi top per rilanciare la Vecchia Signora
Durante il calciomercato estivo, la dirigenza della Juventus sta mettendo da parte un budget significativo per rafforzare la squadra con giocatori di livello internazionale. L’allenatore ha richiesto rinforzi che portino esperienza e carisma, con l’obiettivo di rilanciare la squadra. Sono stati individuati tre nomi di alto profilo che potrebbero contribuire a migliorare la rosa. La trattativa è in fase di definizione e coinvolge diversi club europei.
Calciomercato Juve, la dirigenza prepara un tesoretto per i grandi colpi estivi puntando su profili di assoluta esperienza internazionale. Il Calciomercato Juve entra nel vivo in vista della prossima stagione sportiva. Secondo le indiscrezioni rivelate dalla Gazzetta, l’accesso alla massima competizione europea garantisce risorse fondamentali. La qualificazione vale infatti almeno 60 o 70 milioni di euro, un bottino cruciale per finanziare adeguatamente le operazioni e attrarre grandi campioni. Il nuovo ciclo passerà inevitabilmente da rinforzi mirati. Luciano Spalletti, dopo aver valorizzato in maniera eccellente Manuel Locatelli e Weston McKennie, ha avanzato richieste specifiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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