Calciomercato Inter LIVE | le cifre e i dettagli del rinnovo di Chivu Per la difesa c’è anche il nome di Mancini

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse novità sul calciomercato dell'Inter. Tra le trattative più calde ci sono il rinnovo di contratto di un difensore e l'indicazione di un possibile nuovo acquisto per la linea arretrata. Sono state riportate cifre, incontri e dettagli sulle negoziazioni in corso, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative che coinvolgono il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 15 APRILE Mancini Inter, per Marotta è un’opzione: può essere un’occasione di mercato in estate!.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: le cifre e i dettagli del rinnovo di Chivu. Per la difesa c’è anche il nome di Mancini Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Spuntano i dettagli sul rinnovo di Dumfries. Per Thuram si avvicinano le sirene arabedi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu sorprende nelle scelte a centrocampo. Spunta il nome di Comuzzo per la difesa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Inter, rivoluzione centrocampo, Calha punto fermo: le novità; L'Inter rimonta, soffre, vince 4-3 a Como e vola a +9 sul Napoli. Fabregas resta alle spalle della Juve; Calciomercato Inter: quanto costa Palestra e perché il futuro di Dumfries è in bilico; Calciomercato Inter – In pole per Palestra ma la Premier bussa forte. Calciomercato Inter, piace ‘La Bestia’: intreccio col BarcellonaIl mercato dell'Inter si intreccia con quello del Barcellona. Oltre a Bastoni, c'è Vuskovic del Tottenham in prestito all'Amburgo ... interlive.it Calciomercato Inter, una punta che salta l’uomo: torna ZanioloIl mercato dell'Inter è alla ricerca di un fantasista bravo nel dribbling per l'attacco di Chivu. Spunta l'ex Zaniolo dell'Udinese ... interlive.it Calciomercato Inter Occhi su un nome nuovo facebook "Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono" - Results on X | Live Posts & Updates x.com