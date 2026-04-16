Calciomercato Inter LIVE | le cifre e i dettagli del rinnovo di Chivu Per la difesa c’è anche il nome di Mancini

Da internews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse novità sul calciomercato dell'Inter. Tra le trattative più calde ci sono il rinnovo di contratto di un difensore e l'indicazione di un possibile nuovo acquisto per la linea arretrata. Sono state riportate cifre, incontri e dettagli sulle negoziazioni in corso, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative che coinvolgono il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 15 APRILE Mancini Inter, per Marotta è un’opzione: può essere un’occasione di mercato in estate!.🔗 Leggi su Internews24.com

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