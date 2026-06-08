Juve beffata trattativa bollente | va in Spagna per 10 milioni

Un giocatore della Juventus si sta trasferendo in Spagna per 10 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e sembra imminente l’annuncio ufficiale. La società bianconera avrebbe dato il via libera alla cessione, mentre il club spagnolo sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato da entrambe le parti. La partenza del calciatore rappresenta un cambiamento importante per la rosa della Juventus.

Pessime notizie per Spalletti e per i tifosi bianconeri: sembra ormai tutto pronto per il suo trasferimento nella Liga. La Juve lo corteggia da tempo e farebbe carte false pur di portarlo in Italia, ma quasi sicuramente non sarà Alejandro Grimaldo il tanto atteso rinforzo per la fascia sinistra di Spalletti. Il laterale spagnolo classe ’95, infatti, si appresta a dire addio al Bayer Leverkusen per fare ritorno in patria. Grimaldo (Ansafoto) Grimaldo, che ha ancora un anno di contratto con il club tedesco, sarebbe infatti finito nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid, pronte a darsi battaglia per il suo cartellino. Il Bayer lo valuta circa 10 milioni di euro e, dunque, la trattativa per il suo ritorno nella Liga potrebbe concludersi prima del previsto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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