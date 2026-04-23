Juve beffata assalto della Roma | affare da 25 milioni

La Juventus ha subito un colpo importante sul fronte mercato a causa dell’interesse della Roma per uno dei suoi giocatori. La trattativa riguarda un affare da circa 25 milioni di euro. La questione potrebbe influenzare le prossime mosse delle due squadre e creare tensioni nelle trattative di mercato. La situazione si è sviluppata nelle ultime ore, con i club coinvolti che stanno valutando le offerte e le possibili strategie.

Pessime notizie per la Juventus in ottica mercato: l’assalto della Roma rischia di rimescolare le carte. Ci risiamo. Juve e Roma, dopo il grande testa a testa per la qualificazione alla prossima Champions League, tornano a sfidarsi questa volta sul calciomercato. Entrambe le squadre sono molto interessate al profilo di Kerim Alajbegovic, attaccante 18 enne della nazionale bosniaca e del Bayer Leverkusen, che ha attirato su di sé le mire dei principali club europei. Attenzione, però, alle richieste del Bayer Leverkusen che continua a chiedere almeno 25 milioni di euro per liberare Alajbegovic la prossima estate: chi la spunterà alla fine? Un...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve beffata, assalto della Roma: affare da 25 milioni Notizie correlate Juve, assalto a un nuovo esterno sinistro: può arrivare per 25 milioniLa Juve mette nel mirino uno dei migliori laterali in circolazione: ecco le cifre dell’affare e tutti i dettagli. Juve, acquisto da 23 milioni: affare chiuso e UFFICIALEÈ stata accettata l’offerta presentata dal club bianconero La Juve ha appena pubblicato un comunicato ufficiale con cui annuncia un investimento da...