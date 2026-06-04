Il Galatasaray sta negoziando con il Milan per il trasferimento di Leao, con una proposta di circa 10 milioni di euro all’anno. Il club turco è molto interessato al giocatore, ma le trattative sono complesse e potrebbero durare a lungo. Le regole del calcio turco e gli equilibri interni del Milan influenzano le negoziazioni, che coinvolgono anche liste di giocatori bloccate e questioni legate a un caso noto come Fener.

Si può essere tristi in un hotel a cinque stelle a Palm Beach? Massì. Rafa Leao tra otto giorni volerà negli Stati Uniti per il Mondiale ma una parte di lui resterà legata al Milan. "Ho dato tutto, voglio una nuova sfida in un altro campionato", ha detto la scorsa settimana in Portogallo. L'ultimo anno è stato difficilissimo, con la pubalgia che gli ha tolto energia, minuti in campo e gol. Non sembra più lui e vuole cambiare vita. Il Galatasaray, al momento, è l'unico club che sembra avere voglia di offrirgli un appartamento sul Bosforo e un nuovo lavoro. Il piano del Gala è piuttosto chiaro. A Leao ha fatto sapere di poter offrire un contratto da 10 milioni più bonus a stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I 10 milioni all'anno, le liste bloccate, il caso-Fener. Dentro la trattativa del Galatasaray per Leao

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