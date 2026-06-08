Il circuito mondiale del judo fa tappa in Cina con l’ottavo appuntamento dell’IJF World Tour. Dal 26 al 28 giugno, il torneo di Qingdao distribuirà punti preziosi per il ranking di qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Sebbene molti big abbiano preferito saltare la trasferta asiatica, il ritorno sul tatami del campione Fabio Basile accende i riflettori sulla categoria dei -73 kg. Accanto al veterano piemontese, troveranno spazio le nuove leve pronte a mettersi in mostra prima della pausa estiva che anticipa la tappa peruviana. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Judo, gli italiani al Grand Prix di Qingdao: la scelta di Fabio Basile

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JUDO - CAMPIONATO ITALIANO CADETTI A2 2026 - Femminile - Tatami 2

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