Al Grand Slam di Astana, il judoka Fabio Basile ha conquistato una medaglia d’oro nella categoria maschile, dopo tre anni di assenza da questa competizione. La finale si è conclusa con una vittoria netta, segnando il ritorno di Basile ad alti livelli. Nella giornata sono stati registrati anche altri risultati rilevanti, tra cui il terzo posto di una judoka nella categoria dei -48 kg.

Dopo gli ottimi risultati di ieri (in primis il terzo posto di Francesca Milani nei -48 kg), arrivano ancora ottime notizie per l’Italia al termine del day-2 del Grand Slam di Astana 2026, sesto appuntamento stagionale del World Tour di judo e ultimo torneo in calendario prima dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Fabio Basile ha regalato infatti alla spedizione azzurra in Kazakistan il secondo podio del weekend, raggiungendo addirittura la finalissima nella categoria -73 kg. Basile era passato in vantaggio mettendo a segno uno yuko, venendo però ripreso a circa 35" dalla fine e subendo l’ippon del suo avversario al Golden Score.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiuno

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