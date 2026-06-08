Judo 20 azzurri iscritti al Grand Prix di Qingdao C’è Fabio Basile entra nel vivo la corsa verso Los Angeles 2028
Venti judoka italiani partecipano al Grand Prix di Qingdao, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno. Tra loro c'è anche Fabio Basile. La competizione rappresenta una tappa della preparazione per le qualificazioni a Los Angeles 2028. La gara si svolge in Cina e coinvolge atleti di diverse nazionalità. La partecipazione italiana si concentra su diverse categorie di peso, con l’obiettivo di ottenere punti e migliorare la posizione nel ranking internazionale.
Da venerdì 26 a domenica 28 giugno si terrà il Grand Prix di Qingdao, ottavo appuntamento stagionale dell’IJF World Tour 2026 di judo e secondo evento del circuito maggiore (dopo il Grand Slam Ulaanbaatar del 19-21 giugno) che assegnerà punti per i ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. L’Italia prenderà d’assalto anche il torneo cinese, che precede una pausa del calendario di circa un mese e mezzo in attesa della tappa successiva in Perù a metà agosto. Ad oggi sono addirittura venti (undici donne e nove uomini) gli atleti azzurri presenti nell’entry list del Grand Prix asiatico, anche se le iscrizioni chiuderanno ufficialmente l’11 giugno. Tanti big della Nazionale hanno scelto di rinunciare a questa trasferta, ma spicca la presenza del campione olimpico di Rio 2016 Fabio Basile oltre a diversi giovani emergenti e a tante seconde linee. 🔗 Leggi su Oasport.it
First Grand Prix of the year - Let's go!
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