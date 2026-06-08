Venti judoka italiani partecipano al Grand Prix di Qingdao, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno. Tra loro c'è anche Fabio Basile. La competizione rappresenta una tappa della preparazione per le qualificazioni a Los Angeles 2028. La gara si svolge in Cina e coinvolge atleti di diverse nazionalità. La partecipazione italiana si concentra su diverse categorie di peso, con l’obiettivo di ottenere punti e migliorare la posizione nel ranking internazionale.

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno si terrà il Grand Prix di Qingdao, ottavo appuntamento stagionale dell’IJF World Tour 2026 di judo e secondo evento del circuito maggiore (dopo il Grand Slam Ulaanbaatar del 19-21 giugno) che assegnerà punti per i ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. L’Italia prenderà d’assalto anche il torneo cinese, che precede una pausa del calendario di circa un mese e mezzo in attesa della tappa successiva in Perù a metà agosto. Ad oggi sono addirittura venti (undici donne e nove uomini) gli atleti azzurri presenti nell’entry list del Grand Prix asiatico, anche se le iscrizioni chiuderanno ufficialmente l’11 giugno. Tanti big della Nazionale hanno scelto di rinunciare a questa trasferta, ma spicca la presenza del campione olimpico di Rio 2016 Fabio Basile oltre a diversi giovani emergenti e a tante seconde linee. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, 20 azzurri iscritti al Grand Prix di Qingdao. C’è Fabio Basile, entra nel vivo la corsa verso Los Angeles 2028

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