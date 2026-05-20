Il Grand Slam di Ulan Bator rappresenta l'inizio ufficiale della strada verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 per il judo italiano. La fase di qualificazione olimpica avrà inizio il 15 giugno 2026 e si concluderà il 12 giugno 2028. La competizione in Mongolia vedrà i judoka nazionali impegnati in vista delle future sfide internazionali e delle possibilità di qualificarsi ai Giochi olimpici. Questa tappa apre ufficialmente la marcia degli atleti italiani nel percorso verso le Olimpiadi.

Sarà il Grand Slam di Ulan Bator ad inaugurare ufficialmente la Road to Los Angeles 2028 per il judo, con il periodo di qualificazione olimpica fissato dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028. La capitale della Mongolia ospiterà il settimo appuntamento stagionale del World Tour da venerdì 19 a domenica 21 giugno, quindi metterà in palio punti valevoli per il ranking a cinque cerchi. Le iscrizioni chiuderanno il 4 giugno, ma già oggi possiamo anticipare che il torneo asiatico toccherà dei numeri notevoli in termini di partecipazione. L’Italia non farà eccezione in tal senso e si presenterà a Ulan Bator con una delegazione piuttosto folta, che comprende per il momento 21 atleti (12 uomini e 9 donne) in base alle entry list provvisorie della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Italia pronta a prendere d’assalto il Grand Slam di Ulan Bator: inizia la marcia verso Los Angeles 2028

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Sollevamento pesi, Europeo di transizione per l’Italia. A ottobre parte la volata verso Los Angeles 2028Si chiude con un bilancio agrodolce la spedizione azzurra impegnata a Batumi per i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento...

Azzurra n.13 è online! Intervista a Giulio Pellizzari, speciale Giro d’Italia e il ct del lacrosse verso Los Angeles 2028Un anno fa, sulla nostra edicola virtuale, faceva il suo esordio Azzurra, la rivista di OA Sport.

Judo, Italia pronta a prendere d’assalto il Grand Slam di Ulan Bator che aprirà le qualificazioni verso Los Angeles 2028Sarà il Grand Slam di Ulan Bator ad inaugurare ufficialmente la Road to Los Angeles 2028 per il judo, con il periodo di qualificazione olimpica fissato ... oasport.it

Judo, Italia al Grand Slam di Astana: 20 azzurri in gara dopo DushanbeDal Kazakistan nuova tappa del World Tour dall’8 al 10 maggio: convocati tra conferme e ritorni Gli azzurri tornano sul tatami internazionale Dopo il positivo r ... sportface.it