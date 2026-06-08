Joao Mario Juve | e se il portoghese tornasse da Bologna per restare a Torino? Perché non sarebbe sbagliato puntarci

Da juventusnews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Joao Mario potrebbe tornare a Torino dopo aver giocato a Bologna, dove ha avuto una buona esperienza. La Fiorentina spinge per acquistarlo, ma il suo rendimento in Emilia potrebbe convincere i dirigenti a considerarlo anche come riserva. La trattativa tra i club è ancora in corso, e non ci sono conferme definitive sulla destinazione futura del centrocampista portoghese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Nonostante la Fiorentina prema per Joao Mario, i numeri della svolta a Bologna potrebbero aprire a una clamorosa ipotesi come riserva. Il destino di  Joao Mario  sembrava ormai già scritto e lontano da Torino, ma il calcio e il mercato sanno sempre regalare scenari imprevisti. Sebbene la trattativa con la Fiorentina sia avviata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, la Juve potrebbe essere costretta a valutare, seppur come ipotesi remota, la permanenza in rosa del terzino destro classe 2000. Il portoghese era arrivato sotto i peggiori auspici:  i primi mesi in bianconero non sono stati affatto buoni  a causa di un inserimento tattico complicato, e proprio per questa evidente mancanza di feeling  si era arrivati alla cessione in prestito  a stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

joao mario juve e se il portoghese tornasse da bologna per restare a torino perch233 non sarebbe sbagliato puntarci
© Juventusnews24.com - Joao Mario Juve: e se il portoghese tornasse da Bologna per restare a Torino? Perché non sarebbe sbagliato puntarci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JOAO MARIO SE NE VA, SCAMBIO CON IL BOLOGNA | MCKENNIE JUVE PROVE DI RINNOVO, CI SIAMO

Video JOAO MARIO SE NE VA, SCAMBIO CON IL BOLOGNA | MCKENNIE JUVE PROVE DI RINNOVO, CI SIAMO

Notizie e thread social correlati

Joao Mario Juve, il Bologna studia il riscatto del portoghese: alla Continassa può arrivare presto questa offerta! I dettagliIl Bologna sta valutando la possibilità di esercitare il riscatto del calciatore portoghese, attualmente in prestito.

Joao Mario Bologna: rossoblu soddisfatti del portoghese, a breve contatto con la Juve. Il suo destino si intreccia a quello di HolmI dirigenti del Bologna stanno lavorando per prolungare il prestito di Joao Mario, portoghese di nazionalità, e cercano di trovare un accordo per...

Temi più discussi: La fascia Juve cambia volto: Holm via, Joao Mario di passaggio. E per far rifiatare Kalulu…; Juve, Comolli cancella... Comolli: tutti gli acquisti dell'anno scorso sono già in vendita; L’asse mercato Juve-Fiorentina non si ferma, l’ultimo profilo in uscita: garantisce Paratici; Macchina da numeri al Porto, flop alla Juve. E a Bologna? Scopriamo Joao Mario.

joao mario juve joao mario juve eJuventus, Joao Mario ai saluti: ci pensa la Fiorentina per sostituire DodoArrivato nell'ambito dello scambio con Alberto Costa, il portoghese non è riuscito a convincere né Igor Tudor né Luciano Spalletti, tanto da essere ceduto in prestito al Bologna durante il mercato ... tuttomercatoweb.com

joao mario juve joao mario juve ePagina 2 | L’asse mercato Juve-Fiorentina non si ferma, l’ultimo profilo in uscita: garantisce ParaticiCon Dodo pronto all'addio, i viola a caccia di un sostituto a destra. Su Nico Gonzalez filtra fiducia: a fine Mondiale summit con l’Atletico ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web