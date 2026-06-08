Joao Mario potrebbe tornare a Torino dopo aver giocato a Bologna, dove ha avuto una buona esperienza. La Fiorentina spinge per acquistarlo, ma il suo rendimento in Emilia potrebbe convincere i dirigenti a considerarlo anche come riserva. La trattativa tra i club è ancora in corso, e non ci sono conferme definitive sulla destinazione futura del centrocampista portoghese.

di Luca Fioretti Nonostante la Fiorentina prema per Joao Mario, i numeri della svolta a Bologna potrebbero aprire a una clamorosa ipotesi come riserva. Il destino di Joao Mario sembrava ormai già scritto e lontano da Torino, ma il calcio e il mercato sanno sempre regalare scenari imprevisti. Sebbene la trattativa con la Fiorentina sia avviata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, la Juve potrebbe essere costretta a valutare, seppur come ipotesi remota, la permanenza in rosa del terzino destro classe 2000. Il portoghese era arrivato sotto i peggiori auspici: i primi mesi in bianconero non sono stati affatto buoni a causa di un inserimento tattico complicato, e proprio per questa evidente mancanza di feeling si era arrivati alla cessione in prestito a stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Joao Mario Juve: e se il portoghese tornasse da Bologna per restare a Torino? Perché non sarebbe sbagliato puntarci

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