Il Bologna sta valutando la possibilità di esercitare il riscatto del calciatore portoghese, attualmente in prestito. La società sta analizzando diverse opzioni per definire la strategia più conveniente per trattenere il giocatore. La possibile offerta potrebbe arrivare presto alla Continassa, sede della Juventus, che attualmente detiene il cartellino del calciatore. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane in base alle valutazioni economiche e sportive.

di Luca Fioretti Joao Mario Juve, la dirigenza felsinea studia attentamente la migliore formula economica per riuscire a trattenere il prezioso laterale. Il calciomercato per la prossima stagione calcistica entra prepotentemente nel vivo. Joao Mario è sbarcato al Bologna nella sessione invernale di gennaio in prestito temporaneo ma ha già convinto un po’ tutti. Fin dal suo arrivo, il giocatore ha dimostrato un grandissimo impegno, integrandosi alla perfezione nei complessi schemi tattici. I vertici del club rossoblù sono estremamente soddisfatti del fantastico contributo fornito dal ragazzo e intendono provare a trattenerlo fermamente per il futuro, considerandolo un tassello assolutamente fondamentale per il proprio ambizioso progetto sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario Juve, il Bologna studia il riscatto del portoghese: alla Continassa può arrivare presto questa offerta! I dettagli

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