Joao Mario Bologna | rossoblu soddisfatti del portoghese a breve contatto con la Juve Il suo destino si intreccia a quello di Holm

I dirigenti del Bologna stanno lavorando per prolungare il prestito di Joao Mario, portoghese di nazionalità, e cercano di trovare un accordo per mantenere il giocatore in rosa. Nei giorni scorsi sono stati avviati contatti con il suo entourage, mentre si intensificano le trattative anche con la Juventus, che potrebbe avere un ruolo in questa operazione. La situazione del portoghese si lega anche a quella di Holm, con cui condivide un destino simile.

di Luca Fioretti Joao Mario Bologna, gli scenari: i vertici rossoblù lavorano per il rinnovo del prestito e sperano di trattenere il laterale portoghese. Il futuro di Joao Mario rappresenta uno dei temi estremamente caldi in vista della prossima sessione estiva. Arrivato sotto le Due Torri durante l’inverno, il laterale ha saputo conquistare la totale fiducia dell’intero ambiente emiliano. Il suo rapido inserimento nei complessi schemi tattici ha garantito un salto di qualità davvero evidente a tutto il reparto, e le ottime prestazioni offerte hanno convinto lo staff a puntare su di lui per garantire una grandissima continuità al progetto sportivo attualmente in corso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Bologna: rossoblu soddisfatti del portoghese, a breve contatto con la Juve. Il suo destino si intreccia a quello di Holm Joao Mario Juve, sarà addio definitivo in estate? Il Bologna pensa all’acquisto definitivo. La strategia dei rossoblu per il portoghesedi Redazione JuventusNews24Joao Mario Juve, il Bologna è pronto a sedersi ad un tavolo con i bianconeri per riscattare l’esterno portoghese. Holm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il BolognaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...