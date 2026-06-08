Jesolo ancora una rissa in piazza Mazzini | dopo i maranza un altro scontro fra 15 persone Allerta alta non sottovalutiamo
In piazza Mazzini sono state coinvolte circa 15 persone in un'ulteriore rissa, dopo due episodi simili nelle scorse settimane. La polizia ha intervenuto per sedare il confronto, che si è verificato poco prima di mezzogiorno. Non ci sono stati feriti gravi, ma l'evento ha portato a un aumento dei controlli e all'allerta tra le forze dell’ordine. La situazione resta sotto stretta osservazione, con attenzione costante sulla sicurezza pubblica.
JESOLO (VENEZIA) - Tre risse in una settimana ma anche una stretta sulla sicurezza. Ancora tensioni a Jesolo. A distanza di pochi giorni dagli ultimi episodi, nella notte tra sabato e domenica si è verificato un nuovo scontro tra giovani, che ha riacceso le preoccupazioni nel cuore della movida balneare e riportato alta l’attenzione delle forze dell’ordine sulle aree più sensibili del litorale. Questa volta è accaduto attorno alle 2 in piazza Mazzini, storico centro del divertimento notturno, in passato teatro di episodi di violenza. L'episodio Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tra le dieci e le quindici persone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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