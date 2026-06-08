In piazza Mazzini sono state coinvolte circa 15 persone in un'ulteriore rissa, dopo due episodi simili nelle scorse settimane. La polizia ha intervenuto per sedare il confronto, che si è verificato poco prima di mezzogiorno. Non ci sono stati feriti gravi, ma l'evento ha portato a un aumento dei controlli e all'allerta tra le forze dell’ordine. La situazione resta sotto stretta osservazione, con attenzione costante sulla sicurezza pubblica.

JESOLO (VENEZIA) - Tre risse in una settimana ma anche una stretta sulla sicurezza. Ancora tensioni a Jesolo. A distanza di pochi giorni dagli ultimi episodi, nella notte tra sabato e domenica si è verificato un nuovo scontro tra giovani, che ha riacceso le preoccupazioni nel cuore della movida balneare e riportato alta l’attenzione delle forze dell’ordine sulle aree più sensibili del litorale. Questa volta è accaduto attorno alle 2 in piazza Mazzini, storico centro del divertimento notturno, in passato teatro di episodi di violenza. L'episodio Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tra le dieci e le quindici persone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Jesolo, ancora una rissa in piazza Mazzini: dopo i maranza un altro scontro fra 15 persone. «Allerta alta, non sottovalutiamo»

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