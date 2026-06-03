Momenti di paura a Jesolo dove si è verificata una violenta rissa tra una ventina di maranza, arrivati ad affrontarsi senza esclusione di colpi in mezzo ai tanti turisti che si trovavano a passeggio nella zona del litorale. La situazione è degenerata a tal punto da destare preoccupazione. E adesso il sindaco Christofer De Zotti sta valutando la possibilità di istituire delle zone rosse. Stando a quanto riferito il fatto si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno. Tra l'altro, si è trattato del terzo episodio in pochissimi giorni. Il fatto è accaduto di sera, intorno alle 17.00, mentre il litorale era pieno di turisti che stavano facendo una passeggiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rissa tra maranza a Jesolo e ora il sindaco valuta le zone rosse: “Non vogliamo questa feccia”

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