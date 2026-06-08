Jazz a Napoli | il Bourbon Street accende via Bellini con il live

Notizia in breve

Dal 11 al 14 giugno, il locale Bourbon Street di Napoli ospita un evento musicale con esibizioni dal vivo di artisti jazz. L’evento si svolge in via Bellini, coinvolgendo anche i musei statali della zona. La manifestazione prevede concerti programmatici nel locale e nelle aree limitrofe, creando un collegamento tra la musica live e i siti culturali della città. La programmazione include diversi musicisti jazz, con performance che si svolgono sia all’interno che all’esterno del locale.