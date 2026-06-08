Jazz a Napoli | il Bourbon Street accende via Bellini con il live
Dal 11 al 14 giugno, il locale Bourbon Street di Napoli ospita un evento musicale con esibizioni dal vivo di artisti jazz. L’evento si svolge in via Bellini, coinvolgendo anche i musei statali della zona. La manifestazione prevede concerti programmatici nel locale e nelle aree limitrofe, creando un collegamento tra la musica live e i siti culturali della città. La programmazione include diversi musicisti jazz, con performance che si svolgono sia all’interno che all’esterno del locale.
Quali artisti si esibiranno al Bourbon Street dall'11 al 14 giugno?. Come si intrecciano i club di via Bellini con i musei statali?. Dove si possono trovare altri eventi culturali gratuiti a Napoli?. Perché i piccoli club musicali sono vitali per l'identità napoletana?.? In Breve Programmazione Bourbon Street: Greg Rega (1106), Indiziati (1206), Divieto di Swing (1306), Attenti a Quel Duo (1406).. Prenotazioni eventi via Bellini disponibili al numero telefonico 338 8253756.. Ingressi gratuiti musei e parchi statali attivi fino al 7 giugno 2026.. Eventi culturali gratuiti in varie location previsti fino al 17 ottobre 2026.. Il ritmo del jazz torna tra i vicoli di via Bellini con il nuovo calendario al Bourbon Street. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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