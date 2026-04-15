A Napoli, via Bellini si anima con cinque giorni dedicati al jazz live, dal 15 al 19 aprile. La programmazione prevede concerti di swing che coinvolgono vari artisti, offrendo occasione di ascolto quotidiano per gli appassionati. L’evento si svolge in un’ambiente pubblico e aperto, attirando sia residenti che visitatori interessati alla musica dal vivo.

Il ritmo dello swing animerà il cuore pulsante di via Bellini con una programmazione musicale che coinvolge diverse date tra mercoledì 15 e domenica 19 aprile. Il Bourbon Street Jazz Club si prepara a ospitare una serie di esibizioni live che spaziano dai duo alla tradizione dei grandi standard, offrendo un palinsesto variegato per la settimana. Un calendario di suggestioni musicali nel centro storico. La programmazione del club inizia questo mercoledì 15 aprile con l’appuntamento denominato Swing’in – Attenti a quel duo, che vedrà protagonisti sul palco Sergio Carlino e Lorenzo Natale. La continuità artistica prosegue giovedì 16 aprile con l’intervento dei Mantici, mentre la serata di venerdì 17 sarà dedicata all’Attilio Sepe Group.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli vibra allo swing: 5 giorni di jazz live in via Bellini

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