Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

Questa settimana, il Bourbon Street Jazz Club di via Bellini nel centro storico di Napoli ospita una serie di concerti dal vivo. Gli appuntamenti musicali sono programmati per offrire serate all’insegna di performance dal vivo di artisti locali e nazionali. La programmazione si concentra su generi jazz e blues, con eventi che si svolgono durante le serate della settimana. Il locale invita il pubblico a partecipare alle serate musicali in programma.

Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Giovedì 30 aprile arriva lo Jacopo Teolis Trio feat. Mateo Jaeckel. Venerdì primo maggio Attenti a Quel Duo con Sergio Carlino e Lorenzo Natale. Sabato 2 maggio, poi, si prosegue.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Musica al Bourbon Street, gli appuntamenti live della settimana Contenuti e approfondimenti Si parla di: Musica al Bourbon Street, gli appuntamenti live della settimana; Foto in vetrina Gli appuntamenti in centro storico. Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon StreetNuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Giovedì 30 aprile arriva lo Jacopo Teolis Trio feat. Mateo Jaeckel. Venerdì primo ... napolitoday.it