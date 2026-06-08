L’attore è attualmente impegnato in quattro produzioni cinematografiche. Sta lavorando contemporaneamente su tre set diversi, secondo quanto riferito dalle fonti di produzione. Tra i progetti in corso ci sono film di vari generi, con riprese che si svolgono in luoghi differenti. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli interpretati o sulle date di uscita. La presenza dell’attore in più set contemporaneamente rappresenta un impegno considerevole in questa fase della sua carriera.

Jake Gyllenhaal, squalo recitativo dei grandi thriller del calibro di Animali notturni e Prisoners, è a lavoro su ben tre set contemporaneamente. Non sarebbero ‘set qualsiasi’, ma quattro grandi produzioni, per il proseguimento glorioso del thriller, del dramma e del cinema d’autore. Lo stesso con cui Gyllenhaal ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper lavorare con precisione chirurgica. Vediamo quali film usciranno a partire da quest’estate che vedono l’attore, da poco in sala per In the Grey, dinuovo protagonista. Jake Gyllenhaal e M. Night Shyamalan: ‘Remain’. Il primo di questi tre lavori è occupato da un film firmato da un maestro cult del genere horror: M. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jake Gyllenhaal impegnato oggi in quattro film diversi. I progetti di uno degli attori più portentosi della sua generazione

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Jake Gyllenhaal & Henry Cavill Are Action Heroes 'In The Grey' | The Graham Norton Show

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