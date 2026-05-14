In the Grey al cinema il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill

Al cinema arriva il nuovo film di Guy Ritchie, interpretato da Jake Gyllenhaal e Henry Cavill. La trama segue una squadra d’élite che si trova a dover recuperare un miliardo di dollari. Durante le operazioni, scoprono che il denaro è solo una parte di un piano più complesso e pericoloso. Il film combina azione e suspense, portando gli spettatori in un’avventura ricca di colpi di scena.

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