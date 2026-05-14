In the Grey al cinema il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill
Al cinema arriva il nuovo film di Guy Ritchie, interpretato da Jake Gyllenhaal e Henry Cavill. La trama segue una squadra d’élite che si trova a dover recuperare un miliardo di dollari. Durante le operazioni, scoprono che il denaro è solo una parte di un piano più complesso e pericoloso. Il film combina azione e suspense, portando gli spettatori in un’avventura ricca di colpi di scena.
Esce oggi, giovedì 14 maggio, l'atteso In the Grey, che segna il ritorno nelle sale italiane del visionario Guy Ritchie. Il regista britannico, che firma anche la sceneggiatura, torna a immergersi nel genere action thriller con una pellicola ad alto budget che promette di condensare tutto il suo stile iconico: montaggio frenetico, estetica ricercata e quel mix inconfondibile di ironia e tensione. A guidare questa missione mozzafiato troviamo un trio di protagonisti d'eccezione composto da Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González, pronti a trascinare lo spettatore in un labirinto di inganni dove il confine tra alleati e nemici è pericolosamente sottile.🔗 Leggi su Gazzetta.it
IN THE GREY di Guy Ritchie (2026) - TRAILER ITALIANO UFFICIALE con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill
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In programmazione anche in lingua originale giovedì 14 maggio, In the grey è il nuovo film di Guy Ritchie con protagonisti Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nei panni di di agenti d’élite di una squadra segreta che opera nell’ombra, muovendosi con disinvoltura facebook
Siamo all’anteprima di Sun The Gray, il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González. In arrivo nelle sale italiane dal 14 maggio con @01Distribution x.com
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