Kevin Costner e Jake Gyllenhaal saranno i protagonisti del film Honeymoon With Harry

Da metropolitanmagazine.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Costner e Jake Gyllenhaal inizieranno le riprese del film “Honeymoon With Harry” nel Queensland, in Australia. La produzione è prevista partire ad aprile a Brisbane e nelle Isole Whitsunday.

Kevin Costner e Jake Gyllenhaal inizieranno le riprese di Honeymoon With Harry nel Queensland, in Australia, con l’inizio della produzione previsto per aprile a Brisbane e nelle Isole Whitsunday. Il film di Amazon MGM Studios, tratto da un romanzo di Bart Baker, è diretto da Glenn Ficarra e John Requa e sceneggiato da Dan Fogelman, il trio che ha già collaborato in passato per Paradise, Crazy, Stupid, Love e This Is Us. Sarah Pidgeon invece è in trattative per entrare a far parte del cast. La sinossi del film in cantiere. Honeymoon With Harry sarà una commedia drammatica a sfondo emotivo e ruoterà attorno a un uomo dallo spirito libero e impulsivo ( Gyllenhaal ) i cui piani per la luna di miele verranno sconvolti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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