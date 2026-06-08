La dirigenza di Itas Trentino ha deciso di firmare un contratto biennale con un giocatore proveniente dalla Serie A2. Le statistiche del nuovo atleta, che ha mostrato buone cifre in attacco e in difesa, sono state decisive. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli nel reparto di posto 4 potrebbe offrire maggiore flessibilità alla formazione durante la stagione.

Quali statistiche hanno convinto la dirigenza a firmare il contratto biennale?. Come influirà la versatilità di Roberti sul reparto di posto 4?. Perché il club ha scelto proprio un talento proveniente dalla Serie A2?. Quando debutterà ufficialmente il nuovo schiacciatore nel massimo campionato?.? In Breve Contratto biennale siglato per il ventiduenne marchigiano dopo 634 punti in Serie A2. Vincitore Europeo Under 21 nel 2022 e medaglie d'argento nel 2023 e 2024. Allenamento in quota a Cavalese insieme ai compagni Lavia e Sbertoli. Debutto ufficiale previsto in SuperLega per il mese di ottobre. L’Itas Trentino punta sul talento di Federico Roberti: arriva il nuovo schiacciatore dalla Serie A2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Itas Trentino: arriva il talento di Roberti, bomba dalla Serie A2

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