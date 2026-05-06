Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 | Missione quinto posto compiuta

Nel secondo incontro tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-1, confermando il risultato della gara precedente. Con questa vittoria, Modena si è assicurata il quinto posto e la possibilità di partecipare alla prossima Challenge Cup. La serie si è conclusa con entrambe le squadre che si sono affrontate sul campo, portando a casa il risultato finale.

Modena batte Trento anche in gara 2 e conquista così i playoff quinto posto che valgono la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 | I gialli mettono il turbo, Europa ad un passioModena Volley vince in trasferta a Trento e fa sua gara 1 della finale playoff 5° posto. Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 | I gialli chiudono al quarto postoMatch importante al PalaPanini con pregara in cui viene consegnata la maglia numero 4 al capitano del Modena calcio Pergreffi e il premio MVP di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 | I gialli mettono il turbo, Europa ad un passo; Valsa Group Modena-Itas Trentino 3-1, la cronaca di gara 2 di Finale Play Off 5° posto; Valsa Group Modena - Itas Trentino in Diretta Streaming | DAZN IT; Il calendario della finale playoff quinto posto: venerdì 1 maggio gara 1 a Trento. Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 | Missione quinto posto compiutaModena batte Trento anche in gara 2 e conquista così i playoff quinto posto che valgono la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in ... modenatoday.it Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 | I gialli mettono il turbo, Europa ad un passoModena Volley vince in trasferta a Trento e fa sua gara 1 della finale playoff 5° posto. Adesso la Valsa Group avrà la possibilità di chiudere la serie in gara 2 davanti al proprio pubblico, martedì 5 ... modenatoday.it Modena vola in Europa La Valsa Group Modena conquista la qualificazione alla CEV Challenge Cup 2026/27 vincendo i Play Off 5° posto di SuperLega Credem Banca. La squadra di Alberto Giuliani chiude la serie di Finale sul 2-0 contro Itas Trentino, imp - facebook.com facebook | MATCH LIVE Play Off 5° posto Credem Banca 2026 Finale - gara 2 PalaPanini, Modena VALSA GROUP MODENA ITAS TRENTINO 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-13) # #derbyA22 # #trentinonelcuore x.com