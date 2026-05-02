Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 | I gialli mettono il turbo Europa ad un passio

Da modenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena Volley ha conquistato la vittoria in trasferta contro Trento nella prima sfida della finale playoff per il quinto posto. La squadra gialloblù si è imposta con un punteggio di 3-0 e ora può chiudere la serie in gara 2, prevista per martedì 5 maggio davanti al pubblico di casa. La sfida si è svolta in trasferta e ha visto i modenesi ottenere un risultato importante.

Modena Volley vince in trasferta a Trento e fa sua gara 1 della finale playoff 5° posto. Adesso la Valsa Group avrà la possibilità di chiudere la serie in gara 2 davanti al proprio pubblico, martedì 5 maggio.Il sestetto iniziale di Modena è composto da Tizi-Oualou in cabina di regia, Buchegger.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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