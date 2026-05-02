Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 | I gialli mettono il turbo Europa ad un passio

Modena Volley ha conquistato la vittoria in trasferta contro Trento nella prima sfida della finale playoff per il quinto posto. La squadra gialloblù si è imposta con un punteggio di 3-0 e ora può chiudere la serie in gara 2, prevista per martedì 5 maggio davanti al pubblico di casa. La sfida si è svolta in trasferta e ha visto i modenesi ottenere un risultato importante.

Modena Volley vince in trasferta a Trento e fa sua gara 1 della finale playoff 5° posto. Adesso la Valsa Group avrà la possibilità di chiudere la serie in gara 2 davanti al proprio pubblico, martedì 5 maggio.Il sestetto iniziale di Modena è composto da Tizi-Oualou in cabina di regia, Buchegger.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 | I gialli chiudono al quarto postoMatch importante al PalaPanini con pregara in cui viene consegnata la maglia numero 4 al capitano del Modena calcio Pergreffi e il premio MVP di... Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 | Vittoria convincente per i gialliInizia in discesa la serie dei canarini contro Cuneo, valevole per i playoff quinto posto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Modena espugna Trento, match point al PalaPanini per l’Europa; Il calendario della finale playoff quinto posto: venerdì 1 maggio gara 1 a Trento; BTS Arena, dopo gara 1 di Finale Play Off 5° posto: le dichiarazioni gialloblù; Itas Trentino - Valsa Group Modena in Diretta Streaming | DAZN IT. Play Off 5° posto: Modena vince sul campo di un incompleto TrentoColpo esterno della squadra di Giuliani che in Gara 1 della finale si impone 0-3 (26-28, 17-25, 21-25) sulla formazione di Mendez che ha dovuto fare a meno di Michieletto, Faure e Ramon ... corrieredellosport.it Play Off 5° posto: Modena corsara in casa di TrentoIl Gara 1 della finale del torneo che porta in Europa, i ragazzi di Giuliani hanno superato 0-3 (26-28, 17-25, 21-25) la formazione di Mendez scesa in campo priva di Michieletto, Faure e Ramon ... tuttosport.com | VIDEO Highlights di Itas Trentino-Valsa Group Modena 0-3 (gara 1 di Finale Play Off 5° posto) # #derbyA22 # #trentinonelcuore x.com Play Off 5° Posto SuperLega – Modena avanti nella Finale Colpo esterno della Valsa Group Modena, che conquista Gara 1 a Trento. Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 (26-28, 17-25, 21-25) Serie al meglio delle 3 gare: Modena avanti 1-0 Gar - facebook.com facebook