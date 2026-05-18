Star internazionali e anteprime mondiali a Rimini e Riccione | l’Italian Global Series si presenta a Cannes
A Cannes sono stati mostrati alcuni dettagli sulla seconda edizione dell’Italian Global Series, evento dedicato alle serie televisive italiane e internazionali. La manifestazione si svolgerà dal 3 all’11 luglio tra Rimini e Riccione, ed è stata ideata e organizzata dall’Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno di altri enti. Durante l’anteprima sono stati presentati alcuni dei momenti più attesi dell’evento, che riunirà diverse produzioni e attori provenienti da vari paesi.
Presentati a Cannes alcuni highlight della seconda edizione dell’Italian Global Series, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e internazionali, che si terrà dal 3 all’11 luglio a Rimini e Riccione, ideato e organizzato da Apa (Associazione Produttori Audiovisivi), con il supporto del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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