Star internazionali e anteprime mondiali a Rimini e Riccione | l’Italian Global Series si presenta a Cannes

A Cannes sono stati mostrati alcuni dettagli sulla seconda edizione dell’Italian Global Series, evento dedicato alle serie televisive italiane e internazionali. La manifestazione si svolgerà dal 3 all’11 luglio tra Rimini e Riccione, ed è stata ideata e organizzata dall’Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno di altri enti. Durante l’anteprima sono stati presentati alcuni dei momenti più attesi dell’evento, che riunirà diverse produzioni e attori provenienti da vari paesi.

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