Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a salire, con i negoziati che non registrano progressi e i veti incrociati che complicano le discussioni. Teheran ha rifiutato la proposta di tregua, mentre gli Stati Uniti hanno respinto una controproposta presentata dall’Iran. Nel frattempo, Israele ha condotto un attacco contro un impianto petrolchimico, alimentando ulteriormente le tensioni nella regione.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME - Applicare la «dottrina Dahiya» a Teheran. «Torchiare» il regime come Israele fa con Hezbollah a Beirut. A invocare l’ipotesi di radere al suolo i quartieri della capitale iraniana dove vivono i vertici della repubblica islamica (e i loro sostenitori e le loro famiglie) è il veterano degli analisti militari: Ron Ben Yishai ha visto le tante guerre dello Stato ebraico, anche quelle che ha perso o almeno non ha vinto. Al lessico già imbottito di minacce superlative e sbalorditive aggiunge la tattica che di fatto ha devastato la Striscia di Gaza e un paio di volte Beirut. Mentre Donald... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I veti incrociati sui negoziati tra Iran, Usa e Israele. Trump: «Una notte e addio Iran»

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Guerra tra Iran, Israele e Usa si allarga dal Libano al Golfo. Trump valuta anche truppe di terra e invia 20mila bombe a Israele: “Distrutto comunicazioni Iran”Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori...

Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

Temi più discussi: I veti incrociati sui negoziati tra Iran, Usa e Israele. Trump: Una notte e addio Iran; L'ultimatum di Trump all'Iran scade alle due di stanotte; Il Golfo si spacca dopo 5.609 colpi: punire l'Iran o cercare il dialogo?; Gabriele Gravina, il retroscena delle dimissioni. Gli ultimi giorni di resistenza: gli amici, i colloqui e infine l'abbandono.

I veti incrociati sul negoziato, Trump: una notte e addio IranNo di Teheran alla tregua, gli Usa rigettano la controproposta. Israele attacca il petrolchimico del regime DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME Applicare la «dottrina Dahiya» a Teheran. «Torchiare» ... corriere.it

L'ultimatum di Trump all'Iran scade alle due di stanotteI veti incrociati sul negoziato e gli scenari del conflitto. msn.com

Guerra in Iran e finanza: l’Europa ha perso 1.100 miliardi x.com

Iran, il giorno dell'ultimatum di Trump Leggi qui - https://www.ilriformista.it/iran-il-giorno-dellultimatum-di-trump-507115/ - facebook.com facebook