Israele grosso frammento di missile si conficca a terra in Cisgiordania
Un frammento di missile si è conficcato nel terreno vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo un lancio di proiettili dall’Iran verso Israele. La scoperta è avvenuta in seguito agli attacchi avvenuti nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità locali hanno sequestrato il frammento per analisi. Non ci sono state altre segnalazioni di danni o incidenti correlati.
Avvistato un grosso frammento di missile conficcato nel terreno, in seguito a un’ ondata di proiettili lanciati dall’Iran verso Israele, nei pressi della città di Gerico, nella Cisgiordania occupata. Iran e Israele nelle prime ore di lunedì si sono scambiati diversi attacchi missilistici nel più grave scontro a fuoco dall’8 aprile, quando era stato raggiunto un cessate il fuoco. Si sono udite esplosioni nel centro di Israele mentre le difese aeree cercavano di intercettare i missili iraniani in arrivo. Le sirene antiaeree hanno suonato anche nella vicina Giordania. Questo articolo Israele, grosso frammento di missile si conficca a terra in... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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