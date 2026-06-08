israele grosso frammento di missile si conficca a terra in cisgiordania

Notizia in breve

Un frammento di missile si è conficcato nel terreno vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo un lancio di proiettili dall’Iran verso Israele. La scoperta è avvenuta in seguito agli attacchi avvenuti nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità locali hanno sequestrato il frammento per analisi. Non ci sono state altre segnalazioni di danni o incidenti correlati.