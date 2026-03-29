Israele una colonna di fumo nero si alza da un sito industriale colpito da un frammento di un missile

Una densa colonna di fumo nero si è sollevata da uno stabilimento industriale nel sud di Israele, a Ramat Hovav, dopo che un frammento di missile intercettato dai sistemi di difesa è caduto a terra. L'evento si è verificato in un sito industriale della zona, causando la fuoriuscita di fumo visibile da diverse direzioni. Nessuna informazione immediata è stata fornita sui danni o sulle persone coinvolte.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata da uno stabilimento industriale di Ramat Hovav, nel sud di Israele, quando un frammento di un missile intercettato dai sistemi di difesa è caduto al suolo. Secondo le autorità non ci sarebbero feriti. L’Idf ha dichiarato che i residenti della zona avevano ricevuto avvisi relativi al lancio di missili da parte dell’Iran e che le difese aeree stavano operando per intercettare il fuoco in arrivo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, una colonna di fumo nero si alza da un sito industriale colpito da un frammento di un missile Articoli correlati Kenya, autocisterna contro camion: una enorme colonna di fumo nero si alza a NairobiUn’autocisterna che trasportava carburante si è scontrata con un camion a Nairobi, capitale del Kenya, provocando un grosso incendio e un’enorme... Isolotto, a fuoco baracche usate da senza fissa dimora. Si alza una colonna di fumoFirenze, 22 gennaio 2026 – Un incendio di masserizie e baracche, usate da persone senza fissa dimora è divampato in via dell’Isolotto, sotto il... Contenuti e approfondimenti su Israele una colonna di fumo nero si... Temi più discussi: L'Iran minaccia le destinazioni turistiche di tutto il mondo mentre Israele elimina altri vertici del regime; Israele, fumo e sirene a Tel Aviv in seguito all'allarme di uno sbarramento missilistico iraniano; Voci arabe sulla guerra in Iran: censura, disinformazione e il mito di Shahanshah; Maersk nella tempesta dei carichi militari per Israele. Libano, una colonna di fumo si alza sopra BeirutProsegue l’escalation in Libano, dove i bombardamenti israeliani hanno causato oltre 1.100 morti e più di 3.200 feriti dall’inizio del conflitto. Tra le ... lapresse.it La debolezza del Libano e gli attacchi di IsraeleIl governo libanese paga il prezzo della sua debolezza, incapace di disarmare Hezbollah e di opporsi all’avanzata dell’esercito israeliano Leggi ... internazionale.it Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatore x.com Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”. Questo è il risultato, come dice la nostra Milena Gabanelli, di essersi messi a 90 gradi in questi anni, av - facebook.com facebook