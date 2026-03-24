Nel corso di un'ispezione in un villaggio vicino a Nablus, nella Cisgiordania occupata, sono stati trovati i resti di un missile conficcato nel terreno roccioso. I residenti locali hanno esaminato il fusto di un grande ordigno che si trovava nel territorio. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti.

I palestinesi della Cisgiordania occupata da Israele hanno ispezionato il fusto di un enorme missile conficcato nel terreno roccioso di un villaggio vicino alla città centrale di Nablus. Il razzo ha scavato un cratere nel terreno vicino alle abitazioni del villaggio palestinese di Haris. Non è chiaro se si tratti di un missile iraniano o di un intercettore israeliano lanciato dalla difesa aerea di Tel Aviv. Sarebbe precipitato a terra tra le 7 e le 8 del mattino, ora locale, senza causare morti o feriti. Funerali Cirino Pomicino, D’Alema: “Lucido e brillante. Su vittoria No sarebbe stato contento” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, trovati i resti di un missile conficcato nel terreno

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