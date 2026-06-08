Israele contro l’Italia la frase choc del ministro fa esplodere il caso | Paese delle…

Un ministro israeliano ha pubblicato sui social una frase offensiva rivolta all’Italia, scatenando polemiche. Inizialmente, il caso si sviluppa senza clamore, con un fascicolo aperto in segreto. Successivamente, la dichiarazione viene diffusa pubblicamente, suscitando reazioni e critiche. La frase, considerata provocatoria, ha attirato l’attenzione dei media e alimentato un acceso dibattito pubblico. La vicenda si è sviluppata rapidamente, senza ulteriori dettagli ufficiali o interventi di altri rappresentanti istituzionali.

Prima un fascicolo che si apre in silenzio, lontano dai riflettori. Poi, all’improvviso, una frase tagliente sui social e un’ironia che suona come uno schiaffo. Nel giro di poche ore il clima tra Roma e Tel Aviv si è fatto più teso, e in diplomazia basta davvero poco perché una scintilla diventi incendio. Questa volta, però, non si parla di una polemica qualunque. Sullo sfondo c’è un’inchiesta, un nome pesantissimo ai vertici del governo israeliano e una vicenda che da tempo divide l’opinione pubblica internazionale. E adesso il caso rischia di trasformarsi in un braccio di ferro dai contorni imprevedibili. Il fascicolo a Roma e il nome che fa rumore. La notizia che ha fatto scattare l’allarme riguarda la Procura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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