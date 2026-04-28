Il futuro di Neymar in vista dei prossimi Mondiali sembra ormai deciso dopo le parole del commissario tecnico della nazionale brasiliana. Durante un'intervista, l'allenatore ha affermato con chiarezza: «Certo, ovviamente», rispondendo alla domanda sulla presenza dell'attaccante nella competizione. La dichiarazione ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e i media, che ora attendono con fiducia l'esito delle prossime convocazioni ufficiali.

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© Calcionews24.com - Neymar verso il Mondiale? La frase di Ancelotti fa esplodere l’entusiasmo: «Certo, ovviamente»

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