Israele bombarda il sud del Libano | morti donna e bimbo siriani

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la giornata, le forze israeliane hanno bombardato oltre quindici località nel sud del Libano. Tra le vittime ci sono una donna e un bambino siriani. I raid hanno causato danni a infrastrutture civili e abitazioni nella regione. Non sono stati segnalati altri feriti o vittime oltre le due persone identificate. La zona rimane sotto stretta sorveglianza militare.

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Nel corso della giornata le forze israeliane hanno colpito più di quindici località nel sud del Libano. Secondo il ministero della Salute libanese, un raid nella regione di Nabatiyeh ha provocato sette morti, tra cui una donna e un bambino siriano, e diversi feriti. A Tiro, un attacco contro un. 🔗 Leggi su Today.it

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