Israele bombarda il sud del Libano | morti donna e bimbo siriani

Durante la giornata, le forze israeliane hanno bombardato oltre quindici località nel sud del Libano. Tra le vittime ci sono una donna e un bambino siriani. I raid hanno causato danni a infrastrutture civili e abitazioni nella regione. Non sono stati segnalati altri feriti o vittime oltre le due persone identificate. La zona rimane sotto stretta sorveglianza militare.

Nel corso della giornata le forze israeliane hanno colpito più di quindici località nel sud del Libano. Secondo il ministero della Salute libanese, un raid nella regione di Nabatiyeh ha provocato sette morti, tra cui una donna e un bambino siriano, e diversi feriti. A Tiro, un attacco contro un. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israele bombarda Tiro in Libano: 12 civili morti

Notizie e thread social correlati

Israele bombarda due volte la città di Tiro, nel sud del Libano: le immagini degli attacchiIsraele ha condotto due raid aerei sulla città di Tiro nel sud del Libano, con il primo attacco che ha distrutto il complesso dell’Imam Hussein.

Libano, Israele bombarda Beirut. Panico e decine di morti in stradaLe forze armate israeliane hanno lanciato un pesante bombardamento sulla capitale libanese, colpendo diverse zone residenziali e causando un gran...

Temi più discussi: Israele attacca il sud di Beirut, l'Iran risponde con i missili. Ira di Trump; Israele e Libano prorogano la tregua, intesa sull’espulsione di Hezbollah dal Paese; Israele bombarda la periferia sud di Beirut nonostante l’accordo di cessate il fuoco con il Libano; Libano, nuovi raid di Israele: salta il voto sul cessate il fuoco.

Vedremo. Io ricordo che Israele smentì il primo attacco ad un ospedale di Gaza, dandone la responsabilità ad Hamas. Poi l'eccezione è diventata la norma... e IDF bombarda ospedali ovunque in medioriente senza pagarne dazio. Nel sud del Libano UNIFIL è x.com

Dal sud massacrato, le bombe tornano a terrorizzare Beirut. Libano Mentre negli Stati uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi reddit

L’Iran ha detto che sospenderà gli attacchi contro IsraeleDice di avere colpito l’Iran occidentale e centrale come ritorsione per il lancio di missili balistici iraniani di ieri sera ... ilpost.it

L’Iran ha attaccato di nuovo IsraelePer la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco, ad aprile: l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato missili diretti verso il nord del paese ... ilpost.it